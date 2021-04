Regione Campania – Piano sicurezza strade: stanziati altri 12,5 milioni

La Giunta Regionale ha stanziato risorse per 12,5 milioni (nell’ambito del POC 2014/2020) destinate al finanziamento di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza delle strade regionali. Si tratta di progetti esecutivi in materia di viabilità tra i comuni che ne avevano fatto richiesta e non avevano ancora ottenuto il finanziamento (Frattaminore, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo di Alife, Casaluce, Cicciano, Alife, Nola, Raviscanina). Con questo ulteriore stanziamento la Regione Campania prosegue nel programma strategico di interventi per la messa in sicurezza della viabilità regionale.