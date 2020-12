Regione Campania – Incremento centri assistenza diabetologica, ecco i provvedimenti della Giunta Regionale

INCREMENTO CENTRI ASSISTENZA DIABETOLOGICA

La Giunta Regionale, nella riunione di oggi, ha rideterminato il fabbisogno dei centri pubblici e privati accreditati sul territorio per l’assistenza di II livello al paziente diabetico. I 59 centri già esistenti, sulla base del numero dei pazienti e delle nuove esigenze di cura, nel biennio 2021-2022, saranno aumentati di altri 36.

RISERVA NATURALE FOCE VOLTURNO

La Giunta ha programmato ulteriori 950.000 euro in aggiunta ai 3 milioni già stanziati, per garantire la copertura finanziaria per la riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvolturno.

FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI

In continuità con i precedenti anni, la Giunta regionale ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l’esercizio finanziario della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi-Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni.