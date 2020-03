Regione Campania – Coronavirus: divieto di frequentare ville comunali e parchi urbani, ecco l’ordinanza

Ulteriori disposizioni del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. In particolare fino al 25 marzo non sarà possibile frequentare ville comunali, parchi urbani e gli impianti sportivi.

Scarica l’ordinanza:

ord-n-13-12-03-2020