Regione Campania – Consegnati altri due treni nuovi per circumflegrea e cumana

Consegnati questa mattina altri due treni nuovi (uno subito operativo, l’altro tra 15 giorni) per le linee circumflegrea e la cumana. Salgono così a otto i nuovi convogli circolanti sulle linee flegree grazie agli investimenti della Regione Campania.

In due anni si completerà il programma di rinnovamento del parco mezzi anche per queste due tratte dell’EAV – Ente Autonomo Volturno srl. È prevista la consegna di ulteriori 10 nuovi treni, a cui si aggiungeranno altri 13 treni revampizzati, per un totale di 31 treni nuovi o revampizzati circolanti sulle linee flegree, con un’età media di otto anni (nel 2016 i treni attivi erano 10, età media 35 anni).