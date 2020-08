Regione Campania – Approvata legge contro l’omotransfobia, De Pascale: “La Campania fa un passo avanti con un atto di grande civiltà”

“Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere e modifiche legislative”.

E’ stata finalmente approvata questa mattina dal Consiglio Regionale della Campania la proposta di legge sul contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Norma presentata da tempo dal capogruppo della lista civica “De Luca Presidente”, il Generale Carmine De Pascale.

“Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione della legge che mira a tutelare quei diritti universalmente riconosciuti”.

Ha sottolineato proprio il Generale De Pascale, che poi ha aggiunto: “E’ veramente assurdo che i vari governi, nel corso del tempo, abbiano trascurato questo tema rimandando sempre l’approvazione di una legge.

Oggi vince la regione Campania e fa un passo avanti nel campo della tutela dei diritti umani e anticipa anche il Governo nazionale che ancora non riesce a varare una legge in materia”.

Una legge realizzata con i rappresentanti delle associazioni che hanno contributo, con proprie proposte e idee, a sviluppare il testo finale, stamattina approvato dal Consiglio Regionale.

“Era fondamentale – aggiunge De Pascale – che la Campania desse un segnale chiaro e preciso al legislatore nazionale, un segnale di civiltà e modernità dimostrando la propria sensibilità su un tema di grande attualità sul quale molti Paesi ancora non si sono espressi”.