Regione Campania – 19 Bandiere Blu, prima regione del Sud per il mare pulito

Con 19 Bandiere Blu assegnate a Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri, Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati, Sapri, la Campania si conferma la prima regione del Sud per il mare pulito e sale al secondo posto assoluto in Italia.

Un grande risultato ottenuto anche grazie al piano per la depurazione delle acque avviato dalla Regione sull’intero litorale della Campania.

Adesso avanti col programma covidfree: dopo Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura e Capri, ora tocca a Ischia e a tutta la nostra fascia costiera.

La Regione Campania riparte in sicurezza e con il mare pulito.