Regione Campania – 15 milioni di euro per l’adeguamento sismico di edifici di interesse strategico

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 29 del 15 Marzo 2022 l’avviso pubblico per la “concessione ai Comuni di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi locali o miglioramento o adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di edifici e infrastrutture di interesse strategico”.

Possono presentare istanza di partecipazione i Comuni della Campania che hanno una media e alta sismicità.

L’importo inizialmente disponibile per la misura è di circa 15 milioni di euro: i beneficiari saranno individuati entro e non oltre il mese di maggio.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore e importante tassello finalizzato al rafforzamento della governance per la gestione delle emergenze di tipo sismico, iniziato nell’anno 2016 che ha comportato, ad oggi, già il finanziamento di 126 interventi con fondi che questa amministrazione ha recuperato per oltre 100 milioni di euro.

Scarica il bando 👇

http://www.burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=132862&ATTACH_ID=198575