Regione Campania – 15 milioni di euro a sostegno delle imprese culturali e creative

15 milioni di euro a sostegno delle imprese culturali e creative della Regione Campania per aumentare l’attrattività dei territori, rafforzando e rinnovando la base imprenditoriale e alimentando nuove imprese, incoraggiandone la transizione e i processi di innovazione tecnologica.

Dall’apertura al pubblico dell’Ipogeo dei Cristallini nel Rione Sanità, al Museo dell’acqua e Napoli Sotterranea nella Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, dalla Fondazione Alario per Elea e Velia nel Cilento all’ArcheoPark dei Campi Flegrei. Sono 127 le imprese ammesse a finanziamento, i cui interventi sono di enorme valore sia in termini di nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale e quindi di attrattività dei luoghi che per la ricaduta economica sul territorio: stimati ulteriori 10 milioni per l’indotto delle imprese fornitrici di beni e servizi.

L’industria culturale è un potente motore di occupazione qualificata che richiede una forte connotazione intellettuale. Questa, a sua volta, è alla base dell’innovazione sociale ed economica e stimola la ricerca e gli investimenti nel campo della tecnologia. L’impegno che la Regione Campania assume, ogni anno, è quello di continuare a sostenere, con azioni concrete, il settore della cultura e della creatività poiché si tratta di un patrimonio collettivo da valorizzare e un’imprescindibile fonte di sviluppo sociale ed economico.

Scarica qui il Repertorio degli interventi finanziati dal POR Campania FESR 2014-2020 Azione 3.3.2 👉 https://bit.ly/3w7576z