Foto FB sscnapoli.it

Real Sociedad – Napoli 0-1, le pagelle: Politano decisivo, Koulibaly perfetto. Difesa bunker

OSPINA 6,5: nell’unico vero tiro nello specchio della Real Sociedad salva il risultato con una gran parata. Come sempre bravo con i piedi. Saracinesca

MARIO RUI 6,5: partita attenta in fase difensiva, fin quando Insigne è in campo duetta alla grande alimentando la catena di sinistra con le sue sgroppate. Vicino al gol ad inizio gara. Inesauribile

MAKSIMOVIC 6,5: pulito e puntuale negli interventi, tiene bene la posizione lasciando pochi varchi. Partecipa alla costruzione dalle retrovie. Affidabile

KOULIBALY 7: autore di diverse chiusure molto importanti, dalle sue parti non passa nemmeno uno spillo. Non sbaglia nulla. Sembra essere tornato quello dei tempi migliori. Perfetto

HYSAJ 6,5: resta più bloccato, come da sue caratteristiche, rischiando poco o nulla. Presente nelle diagonali e nel dare man forte ai centrali. Ordinato

BAKAYOKO 6,5: grande sostanza e fisicità in mediana, quando prende palla difficilmente gliela soffiano. Bene anche negli appoggi. Insostituibile

DEMME 6: con Bakayoko fa un grande lavoro a schermare la difesa. Meno appariscente del francese ma altrettanto utile. Prezioso (dall’89’ FABIAN RUIZ s.v.)

POLITANO 7: si conferma tra gli azzurri più in forma. Sigla il gol vittoria con il suo marchio di fabbrica, un bolide dalla distanza che va in rete con l’aiuto di una deviazione. Macina chilometri sulla fascia, tanto lavoro anche in ripiegamento. Decisivo (dal 61′ DI LORENZO 6: entra per fare l’esterno alto ma con compiti essenzialmente difensivi. Assolve bene il compito coprendo bene senza sganciarsi troppo. Duttile)

LOBOTKA 6: si posiziona tra le linee dialogando bene con i compagni. Non è un trequartista ma gestisce bene palla senza strafare. Tattico (dal 61′ MERTENS 6: non ha grosse occasioni per mettersi in mostra con gli spagnoli che lasciano pochi spazi per i suoi guizzi. Prova comunque a rendersi pericoloso tra le linee. Presente)

INSIGNE 6: parte bene andando anche vicino al gol ad inizio gara. Costretto poi ad uscire per un nuovo problema muscolare. Sfigato (dal 22′ LOZANO 6,5: con i suoi strappi crea sempre scompiglio, con gli avversari che devono spesso ricorrere al fallo per fermarlo. Trova poco la profondità ma si muove molto dando il suo contributo anche in copertura. Frizzante)

PETAGNA 6: gioca lontano dalla porta, forse anche troppo, aprendo però molti spazi per i compagni. Protegge bene palla per far salire la squadra, non ha grosse occasioni da gol. Boa (dal 61′ OSIMHEN 5,5: più presente in area rispetto a Petagna, trova anche il gol ma l’azione era irregolare. Buon impatto sulla gara, mezzo voto in meno per il doppio giallo che gli costa l’espulsione. Irruento)