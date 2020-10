Real Sociedad – Napoli: 0-1. Lampo di Politano, colpo grosso degli azzurri in Europa League

Il Napoli batte la Real Sociedad per 1-0, grazie ad una rete di Politano, che al 55’ regala una preziosa vittoria alla squadra di Gattuso. Gli azzurri, dopo il passo falso della prima giornata al San Paolo, rientrano in corsa per la qualificazione ai 16.mi battendo, in casa propria, la capolista della Liga. Primo tempo di attesa e sofferenza, nonostante un avvio spumeggiante, dopo un quarto d’ora l’inerzia gira a favore degli spagnoli, mai però realmente pericolosi. Nella ripresa il gol di Politano mette la gara sui binari giusti per il Napoli che, grazie anche agli innesti di Mertens e Oshimen, riesce a blindare un risultato fondamentale per il prosieguo della stagione europea. Migliore in campo Kalidou Koulibaly, vero muro difensivo, con una prestazione di livello assoluto. Da segnalare l’uscita di Insigne per un infortunio muscolare.

Tabellino

Real Sociedad- Napoli: 0-1 (pt 0-0)

Napoli: Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme (89′ Fabian Ruiz), Bakayoko, Politano (61′ Di Lorenzo), Lobotka (61′ Mertens), Insigne (22′ Lozano), Petagna (61′ Osimhen). A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Manolas, Ghoulam, Zielinski, Elmas. All.Gennaro Gattuso

Real Sociedad: Remiro, Gorosabel (78′ Muguruza), Sagnan, Le Normand, Monreal, Merino (78′ Zubimendi), Guevara, David Silva, Portu (68′ Bautista), Oyarzabal (86′ Guridi), Isak (68′ Jose). All. Imanol Alguacil

Arbitro: Pawson (Inghilterra)

Marcatori: 55′ M. Politano

Note: espulso Osimhen al 92′ per doppia ammonizione. Ammoniti Lozano, Le Normand.

