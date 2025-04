Rapine tra Cercola e Pollena Trocchia, fermato 30enne

Nella nottata odierna i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Nola, nei confronti di un 30enne di

Napoli già noto alle forze dell’ordine, che è stato catturato e tradotto presso struttura carceraria. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di rapina a mano armata e porto in luogo pubblico di armi

comuni da sparo nei confronti di cinque vittime, reati commessi tra i comuni di Cercola e Pollena

Trocchia nelle prime due settimane di marzo. • Le immediate indagini effettuate dai Carabinieri di Cercola e coordinate dalla Procura di Nola, hanno permesso di raccogliere indizi di reità nei confronti dell’uomo che, in almeno tre occasioni diverse,

impugnando una pistola, avrebbe minacciato le sue vittime mentre si trovavano all’interno delle

proprie autovetture in sosta, appropriandosi del loro denaro ed oggetti di valore. Di fondamentale importanza, oltre alle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti suoi luoghi delle rapine, le dichiarazioni rese proprio dalle vittime che riconoscevano e permettevano agli inquirenti di identificare l’indagato con dovizia di particolari, anche in relazione all’autovettura dallo

stesso utilizzata, una Fiat Panda di colore bianco. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le responsabilità dell’uomo in relazione ad ulteriori

episodi delittuosi dello stesso genere. E’ doveroso rappresentare che il presente procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, per le vicende su indicate, non può essere considerato colpevole sino a passaggio in

giudicato della sentenza di condanna