Rapine ai distributori di carburante tra Torre del Greco, Torre Annunziata e Boscoreale: arrestato 48enne

Nella mattina odierna, agenti del Commissariato di P.S. di Torre Annunziata e militari della Stazione Carabinieri di Trecase hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto, di anni 48, abitante in Torre Annunziata, gravemente indiziato della commissione di tre rapine, aggravate dall’uso di un’arma comune da sparo, delle quali, due commesse ai danni di altrettanti distributori di carburante siti nei Comuni di Torre Annunziata e Boscoreale, ed una terza commessa ai danni di una farmacia di Boscotrecase.

In particolare, nelle prime ore del mattino del 24 Settembre scorso, nei comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase, si registravano, in sequenza ed a pochi minuti l’una dall’altra, cinque rapine consumate ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

Le segnalazioni pervenute, seguite dalle denunce poi rese dalle vittime, permettevano agli investigatori di ipotizzare, fin da subito, che tutti gli episodi criminosi fossero stati commessi dalla medesima persona. Infatti, le attività d’indagine poste in essere nell’immediatezza dei fatti dal personale della Polizia di Stato, grazie alla certosina analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza pubblico, consentivano di pervenire, con ragionevole certezza, alla identificazione dell’autore del reato ai danni di due distributori di carburante siti rispettivamente in Torre Annunziata e Torre del Greco. Pertanto, in quella stessa data, la persona individuata veniva arrestata in flagranza di reato ed associata al carcere di Poggioreale.

Le successive indagini, effettuate dal medesimo personale della Polizia di Stato e dai Carabinieri della Stazione di Trecase, coordinati da questa Procura, permettevano di raccogliere, a carico della medesima persona, ulteriori gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alle altre tre rapine consumate in due distributori di carburante, siti nei Comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale, e in una farmacia del Comune di Boscotrecase. Gli iniziali risultati investigativi venivano arricchiti dalla individuazione di persona effettuata dal titolare della farmacia e dall’esito dell’attività di riscontro effettuato dalla polizia giudiziaria sul mezzo utilizzato per compiere le rapine sull’abbigliamento indossato dall’autore dei reati, che non lasciavano dubbi in ordine alla attribuibilità delle ulteriori rapine allo stesso soggetto già arrestato dalla Polizia di Torre Annunziata.

All’indagato, già detenuto per le prime due rapine, è stata notificata, nella Casa Circondariale Napoli Poggioreale, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per le altre tre rapine.