Fonte e foto Figc.it

Ranking Fifa – Italia al 5° posto, Francia e Inghilterra a un passo

Dopo la vittoria all’Europeo, l’Italia continua a scalare posizioni nel Fifa Coca Cola Ranking e si porta al 5° posto (1745 punti, 103 conquistati dall’ultimo aggiornamento, il maggior numero di punti in questo periodo a livello mondiale), a un passo dal podio dove resta la Francia (3a, 1762) e l’Inghilterra (4a, 1762). Un risultato sensazionale considerando che nel maggio 2018, quando Roberto Mancini assunse l’incarico di Ct, gli Azzurri erano al 20° posto.

Con Euro 2020, Coppa America 2020, Concacaf Gold Cup 2021, qualificazioni per la Coppa del Mondo a Qatar 2022 e tornei continentali, oltre a partite amichevoli, il ranking, aggiornato oggi dalla Federazione internazionale, tiene conto di 348 incontri internazionali che hanno determinato numerosi cambiamenti in graduatoria. Il Belgio è riuscito a mantenere il primo posto, nonostante l’eliminazione ai quarti di finale del Campionato Europeo (1822), davanti al Brasile (1798), che scavalca la Francia: le prime due hanno oggi un cospicuo vantaggio su tutte le inseguitrici.

Nella Top 10, l’Argentina (6a, 1714, a -31 punti dagli Azzurri) guadagna due posti in virtù del successo in Coppa America. Dietro Spagna (1680) e Portogallo (1622), entrano nei primi 10 le due finaliste della Gold Cup: gli USA (1648), vincitori del torneo Concacaf e della rispettiva Nations League, si attestano al 10° posto, dietro al Messico (1658).

L’Italia tornerà in campo a settembre per proseguire il cammino nelle qualificazioni Mondiali: il 2 con la Bulgaria a Firenze; il 5 la sfida, probabilmente decisiva, con la Svizzera a Basilea; l’8 con la Lituania a Reggio Emilia (tutte alle 20.45). A ottobre, appuntamento con le Finals della Nations League (replay della semifinale di Euro 2020 con la Spagna; dall’altro lato del tabellone Francia-Belgio). A Novembre, le ultime due gare verso Qatar 2022: trasferta in Irlanda del Nord e chiusura con la Svizzera il 12 all’Olimpico di Roma.