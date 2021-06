Raia (Pd): “Primo ok a legge su occupazione femminile e parità salariale”

“Oggi abbiamo fatto un passo avanti molto importante, approvando all’unanimità in terza commissione la proposta di legge per incentivare l’occupazione femminile e garantire la parità salariale. Si conferma l’attenzione concreta delle istituzioni regionali per sostenere il lavoro e promuovere l’autonomia delle donne”.

Così dichiara la Vicepresidente del Consiglio regionale, nonché delegata alle pari opportunità e politiche di genere, Loredana Raia, che ha presentato a marzo la proposta di legge recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione femminile di qualità, nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne”.

“Il testo finale, approvato all’unanimità – sottolinea Raia – raccoglie molte osservazioni avanzate durante le audizioni. E’ il frutto della concertazione e condivisione con le parti sociali, le associazioni, le donne e di un lavoro trasversale per il quale ringrazio il Presidente e tutti i colleghi componenti della commissione per il prezioso lavoro svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione”.

“Le donne hanno un ruolo cruciale nell’economia e nella società, come è stato più che evidente durante la pandemia. Con la ripartenza – conclude Raia – e le risorse del recovery plan, abbiamo una preziosa opportunità per cambiare modelli organizzativi e, ancora prima, culturali, per cancellare consolidate prassi discriminatorie che spesso pongono in una condizione di debolezza le donne lavoratrici”.