Raia (Pd): “Personale navigante della Campania iscritto al “SASN”, al via la due giorni di vaccinazioni presso hangar Atitech”

“Sono molto grata al presidente Vincenzo De Luca che, dopo aver preso a cuore le problematiche inerenti le vaccinazioni anti-Covid del personale marittimo, permettendo non solo di sbloccare la questione ma anche di dare una decisa accelerata alle procedure di immunizzazione degli appartenenti a questa prioritaria categoria, ha deciso che martedì e mercoledì prossimi, 25 e 26 maggio 2021, l’hangar di Atitech all’aeroporto di Capodichino sarà opportunamente attrezzato per consentire al personale navigante della Campania iscritto al “SASN”, di potersi sottoporre alle somministrazioni, indispensabili per poter lavorare, riducendo al massimo i rischi di possibili contagi”.

Sono le parole della Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Loredana Raia, che così commenta la decisione del Governatore di programmare due open day vaccinali la prossima settimana all’aeroporto di Capodichino.

“Sin dallo scorso 30 aprile – prosegue Raia – quando è stato raggiunto da una mia missiva nella quale evidenziavo le difficoltà riscontrate dal personale navigante di sottoporsi a vaccinazione, perché di fatto impossibilitato a iscriversi nella piattaforma predisposta dalla Regione Campania, il Presidente De Luca ha attivato gli uffici preposti per sollecitare i Ministeri competenti al fine di superare gli ostacoli, così da permettere ai marittimi di potersi regolarmente prenotare per la vaccinazione e, in diversi casi, in tanti hanno già ricevuto la prima dose”.

“L’iniziativa che abbiamo predisposto per martedì e mercoledì prossimi – conclude la Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania – è un’ulteriore dimostrazione della massima attenzione della Regione verso le categorie più esposte, come appunto i marittimi con il loro prezioso lavoro, ai rischi di contagio e più sollecitate dalle progressive riaperture di queste settimane.”