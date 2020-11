Raia: “Il Consiglio regionale aderisce alla campagna ONU Orange the World contro la violenza sulle donne”

COMUNICATO STAMPA

Il 25 novembre l’isola F13 si illumina di arancione

“Il Consiglio regionale della Campania aderisce alla campagna ONU Orange the World e il 25 novembre illuminerà di arancione la propria sede, al centro direzionale, Isola F13, con la scritta #NONSEIDASOLA.”

Ad annunciare l’iniziativa la Vice Presidente Vicario del Consiglio regionale, Loredana Raia, delegata, come nei precedenti 5 anni, alle pari opportunità ed alle politiche di genere.

“Come Regione – ricorda Raia – abbiamo realizzato tante iniziative per il contrasto alla violenza contro le donne: dal sostegno economico e psicologico, alla formazione e i tirocini per l’inserimento nel mondo del lavoro e ai percorsi dedicati ai i figli delle vittime di femminicidio. Quest’anno, con il Presidente Gennaro Oliviero, abbiamo deciso di aderire alla campagna Onu per testimoniare che la lotta alla violenza non si ferma con il Covid ma, al contrario, va alimentata con gesti simbolici come questo, soprattutto per i giovani”

“È a loro – conclude Raia – a partire da quando sono ancora in formazione, che dobbiamo instillare il germe della cultura del rispetto tra i generi, della condivisione e della cooperazione tra due mondi meravigliosi e diversi che, insieme, devono costruire una società migliore di quella che hanno ereditato”.

Napoli, 23 novembre 2020