Raccolta e trasporto di rifiuti, accordo Buttol-Velia per il fitto del ramo d’azienda

COMUNICATO STAMPA

Si comunica l’avvenuto accordo preliminare tra le società Buttol Srl e Velia Ambiente Srl per il fitto del ramo d’azienda dell’asset relativo ai servizi di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani.

L’operazione rientra in un’ottica di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che interesserà entrambe le compagini societarie. Da qui la scelta di Buttol Srl di concentrarsi sull’asset dell’impiantistica, attraverso i siti recentemente acquisiti: due impianti di biodigestione a Terni (Green Asm) e a Calimera (LE), due di Pfu (pneumatici fuori uso) a Borgo Val di Taro (PR) e a Terni.

Il trasferimento del ramo d’azienda in favore di Velia Ambiente Srl ha come obiettivo lo sviluppo di un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle attività di ciascuna società.

Buttol Srl

Velia Ambiente Srl