Quattro altari: le tradizioni in mostra per aprire la festa 2025. La personale del fotografo Falanga a cura dell’Assocoral alla Bcp

Si preannuncia all’insegna delle tradizioni e della storia l’apertura della festa dei quattro altari 2025, la kermesse in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno. E l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, insieme al direttore artistico Patrizia Porzio, non potevano che scegliere di puntare sulla lavorazione del corallo e del cammeo.

È affidata infatti alla mostra “L’arte della tradizione” il compito di aprire ufficialmente il programma di eventi previsti nei giorni della festa. L’esposizione, che inaugura venerdì 27 alle ore 18, negli spazi di palazzo Vallelonga concessi dalla Banca di Credito Popolare, è un percorso personale del fotografo Carlo Falanga che gode del supporto di Assocoral. Attraverso una narrazione fatta da venti scatti, si punta a valorizzare e raccontare al meglio la lavorazione artigianale del corallo e del cammeo.

Come viene spiegato dagli organizzatori, “gli scatti sono volutamente realizzati in ambienti bui. Grazie ad un gioco mirato di luci, Carlo Falanga ha messo al centro le mani, lo strumento più importante dell’antica arte torrese, elemento terminale che collega il cuore al corallo ed ai cammei”.

Il vernissage della mostra è in programma venerdì alle ore 18. Un’occasione che la direzione artistica dei quattro altari ha inteso cogliere per costruire attorno alla mostra una serie di iniziative che coinvolgeranno il pubblico. Si parte con i suoni della banda cittadina de “I corallini”, che da palazzo Vallelonga raggiungeranno piazza Santa Croce. Nella sede della Banca di Credito Popolare ci saranno dimostrazioni pratiche di allievi del Degni per la lavorazione dell’oro rosso, accompagnate dal sottofondo musicale di Pepito Sax, la sfilata di 14 ragazzi sempre dell’istituto Degni con manufatti in corallo e cammeo. Prevista inoltre una performance degli allievi dell’indirizzo alberghiero del Pantaleo. A conclusione, a cura del liceo Nobel, la proiezione de “Gli artisti che hanno reso grande la festa dei quattro altari”.