Quarto- Attività interforze nella ‘Terra dei Fuochi’

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirate anche alle discariche abusive il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), secondo le direttive stabilite dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della “Terra dei Fuochi” ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nei comuni di Quarto (Na).

Il 2 agosto sul territorio di Quarto in Napoli sono entrati in azione 2 equipaggi per un totale di 5 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando anche diversi cantieri e scavi per verificare il terreno e le rocce presenti.

A termine attività sono stati rilevati i seguenti risultati operativi: 4 persone identificate di cui 2 sanzionate, 3 veicoli controllati di cui 2 sanzionati.

Inoltre sono stati controllati diversi cantieri e scavi per verificare il terreno e le rocce presenti.

Nel dettaglio la composizione delle pattuglie interforze comprendeva:

Raggruppamento Campania dell’Esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), Polizia Municipale di Quarto (Na).

Le attività si inquadrano nelle azioni di “secondo livello” (cioè operate da pattuglie congiunte dall’Esercito e dai corpi di Polizia Municipale o Metropolitana) che si aggiungono ai settimanali Action Day sotto il coordinamento delle Prefetture di Napoli e Caserta .