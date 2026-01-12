Qualità dell’aria a Torre del Greco, giovedì 15 gennaio i primi risultati della campagna di monitoraggio

Alle ore 16.30 all’istituto Sauro-Morelli presentazione del primo laboratorio mobile in città

Cosa sappiamo della qualità dell’aria nel centro urbano di Torre del Greco? Presso l’Istituto comprensivo Sauro-Morelli di via Cavallerizzi 14 bis, giovedì 15 gennaio 2026 alle 16.30 sarà presentato il primo laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria in città e saranno resi noti i primi risultati del monitoraggio degli inquinanti atmosferici a cura dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente in Campania.

Il laboratorio mobile è in grado di misurare le concentrazioni orarie di una serie di inquinanti, a partire dalle frazioni di particolato PM10 e PM2,5, dagli ossidi di azoto e altre sostanze che risultano presenti nell’aria delle nostre città anche a causa del traffico automobilistico e dei riscaldamenti. Le misure del mezzo mobile integrano i dati della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da Arpac, che comprende oltre quaranta stazioni fisse, le cui misurazioni giornaliere sono consultabili sul sito dell’Agenzia .

La qualità dell’aria è una delle grandi sfide dei giorni nostri, che interseca la salute dei cittadini, il benessere della nostra comunità e il futuro del nostro territorio.

Saranno presenti all’inaugurazione il sindaco Avv. Luigi Mennella; il direttore generale di Arpa Campania, Avv. Stefano Sorvino; l’assessore alla transizione ecologica, Avv. Laura Vitiello; la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Sauro- Morelli, Prof.ssa Lucia De Lorenzi; il responsabile Arpac del monitoraggio della qualità dell’aria, Dott. Piero Cau.