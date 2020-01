foto quirinale.it

Qatar – Il Presidente Mattarella incontra l’Emiro Tamim bin Hamad Al-Thani

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Qatar, è stato ricevuto da Sua Altezza l’Emiro dello Stato del Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani. Al termine dei colloqui, Sua Altezza l’Emiro dello Stato del Qatar ha offerto una colazione in onore del Presidente Mattarella.

Nel corso della Visita di Stato, il Capo della Stato ha incontrato il personale dell’Ambasciata e delle altre Istituzioni italiane in Qatar e una rappresentanza della collettività italiana.

Il Presidente Mattarella ha visitato il Museo Nazionale del Qatar, la Qatar National Library e ha inaugurato la mostra di manoscritti “Tra oriente e occidente. La Biblioteca Angelica a Doha”, promossa dall’Ambasciata d’Italia a Doha e organizzata dalla Società Dante Alighieri.