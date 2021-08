Foto pagina Facebook Turris

Puteolana – Turris: 1-3. Altro ottimo test dei corallini in vista del Latina

Altro test positivo per la Turris in vista dell’esordio ufficiale in coppa Italia contro il Latina, Domenica 22 Agosto.

Ottimo primo tempo degli uomini di Caneo che colpiscono due traverse con Nunziante e Giannone, oltre a due conclusioni molto pericolose di Franco, ma non riescono a portarsi in vantaggio. Gli ospiti invece si fanno pericolosi con un colpo di testa dell’ex di turno, Grezio.

Inizia il secondo tempo e la Puteolana passa in vantaggio con un altro ex corallino: Guarracino.

Pareggia Salvatore Longo, che appoggia in rete da due passi su cross di Pavone.

Lo stesso Longo, poco dopo, colpisce la traversa con un tiro al volo dall’interno dell’area di rigore.

Alla metà del secondo tempo la Turris rimonta. A siglare il gol del vantaggio è ancora Longo.

Nel finale, un autogol dei padroni di casa chiude il match.

Finisce così quest’altro test amichevole per la Turris, che vince per 3 reti a 1.

Nel complesso ottima prova dei corallini, in attesa dell’esordio stagionale tra le mura amiche contro il Latina.