Puglia – Sequestro lampo a scopo di rapina, 7 arresti

I poliziotti della Squadra mobile di Barletta-Andria-Trani hanno arrestato sette persone perché ritenute responsabili di un sequestro lampo a scopo di rapina, di una tentata rapina aggravata dall’uso di armi e di detenzione e spendita di banconote false.

Gli indagati la mattina del 7 gennaio scorso, tutti con volto travisato, hanno costretto il titolare di un’agenzia di scommesse sportive di Andria a salire a bordo di un’auto e, dopo averlo malmenato con calci e pugni, gli hanno tolto l’incasso della sera precedente e alla fine l’hanno liberato nella periferia della città.

Tramite la visione delle immagini di videosorveglianza gli investigatori sono prima risaliti ai presunti autori del reato e successivamente grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno raccolto le prove a sostegno dell’accusa.

Nel corso delle indagini è venuto alla luce anche un tentativo di rapina degli arrestati ai danni di un imprenditore locale. Il piano consisteva nel minacciare l’uomo con un’arma e costringerlo ad andare nella sua abitazione per farsi aprire la cassaforte. Piano, di fatto sventato, per l’opera dissuasiva realizzata dagli agenti della Questura.

Inoltre, i poliziotti hanno scoperto la detenzione e spendita di banconote false anche con l’impiego di un minore.

A tutte le persone coinvolte è stata contestata la recidiva specifica per reati contro il patrimonio.