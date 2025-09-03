Puglia – Agroalimentare: controlli e chiusure in alcuni laboratori

Nel corso di controlli dei Carabinieri del NAS di Taranto nei settori alimentare e turistico-ricettivo nella provincia, l’ASL ha sospeso un panificio ed una pasticceria a causa di irregolarità riscontrate durante l’ispezione ed ha disposto la chiusura di un ristorante abusivo attivato in carenza di autorizzazione sanitaria. la Nel panificio, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali diffuse nei vari locali della struttura, dall’area vendita al disimpegno, dal laboratorio ai servizi igienici caratterizzate anche dalla presenza di infestanti, che hanno necessariamente determinato sospensione immediata dell’esercizio da parte del Direttore del S.I.A.N. dell’ASL di Taranto, fino alla rimozione delle irregolarità riscontrate. In altra attività ispettiva svolta presso una pasticceria con rivendita di prodotti da forno ubicata sulla litoranea salentina nella provincia di Taranto, i Carabinieri del Nas hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali nei locali oggetto dell’attività alimentare. Anche in questo caso il SIAN della Asl di Taranto ne ha disposto la sospensione immediata. Infine, presso un’attività ricettiva di b & b i militari hanno accertato l’attivazione abusiva di un “home restaurant” con l’utilizzo nel ciclo di lavorazione di acqua priva di certificazione di idoneità al consumo umano. Di conseguenza il SIAN ha disposto la chiusura immediata dell’attività.