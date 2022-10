Puglia – Aereo perde ruota dopo decollo a Grottaglie, nessun ferito

L’11 ottobre un cargo Boeing 747 LCF Dreamlifter (registrato N718BA e operato da Atlas Air) diretto a Charleston (Usa), subito dopo il decollo da Grottaglie in provincia di Taranto, dove aveva caricato le fusoliere del 787 realizzate nello stabilimento Leonardo, ha perso una delle ruote che è finita in un tendone per l’uva adiacente la pista dell’aeroporto. L’aereo del volo il volo 5Y4231, partito dall’aeroporto Arlotta di Grottaglie, era già in aria quando ha perso la ruota che è caduta prima nella zona aeroportuale, rimbalzando più volte e poi terminando la sua corsa, dopo aver sfondato una recinzione, in una vigna in quel momento deserta. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono intervenuti agenti del Commissariato di Grottaglie. Tuttavia, nonostante la ruota in meno da uno dei carrelli, l’aereo ha proseguito il volo senza conseguenze all’atterraggio. Il link del video amatoriale diventato virale su social che documenta l’accaduto è di seguito riportato: https://www.itemfix.com/v?t=568ufq&jd=1