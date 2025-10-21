MILINKOVIC SAVIC 5,5: grandissima parata nel primo tempo, sorpreso dalla deviazione sfortunata di Buongiorno. Può fare poco su secondo e terzo gol, sul quarto resta troppo bloccato. Alla fine prende l’imbarcata. Uccellato
DI LORENZO 4,5: conferma lo scarso periodo di forma. Spinge poco, in difficoltà anche in fase difensiva. Dorme sul quinto gol. Irriconoscibile
BEUKEMA 4,5: perde malamente il pallone che porta al raddoppio del Psv, sovrastato sulle palle alte. Beffato anche in occasione del tris olandese. Asfaltato (dal 58′ JUAN JESUS 5: regala un pallone pericolosissimo al limite dell’area. Anche lui in serata no con gli avversari che gli sgusciano via da tutte le parti. Stralunato)
BUONGIORNO 4,5: colpisce male di testa e manda la sfera alle spalle di Milinkovic Savic. In difficoltà in campo aperto, in bambola come tutto il reparto arretrato. Affondato
SPINAZZOLA 6,5: primo tempo di altissimo livello. Spinge tanto mettendo tanti palloni pericolosi in area, suo l’assist per la rete di McTominay. Nella ripresa lascia troppi spazi alle sue spalle. Scattante (dal 58′ GUTIÉRREZ 5: dovrebbe dare più equilibrio ma entra in una fase del match in cui gli azzurri spariscono dal campo. Non pervenuto)
GILMOUR 4,5: fatica a trovare le giuste geometrie, sbaglia tantissimo regalando spesso palloni sanguinosi agli avversari. Inguardabile (dal 58′ LANG 5: non incide, paga dazio per la poca assistenza dei compagni. Isolato)
DE BRUYNE 5,5: buona chance nel primo tempo ma si allunga troppo la palla in aggiramento al portiere. Qualche lampo di classe ma sparisce col passare dei minuti. Eclissato (dall’83’ ELMAS s.v.)
ANGUISSA 5: si inserisce poco, fatica anche a fare filtro in mediana. Non garantisce come al solito dinamismo e intensità. Abulico
MCTOMINAY 7: sigla il gol del vantaggio con uno stacco di testa imperioso. Trova la doppietta nel finale. Predica nel deserto. Lampo nel buio
POLITANO 5,5: si accende a sprazzi, prova ad affondare ma trova poche volte il guizzo giusto. Intermittente (dal 73′ NERES s.v.)
LUCCA 5: gara dai due volti. Fa un ottimo lavoro spalle alla porta facendo salire bene la squadra. Impreciso negli ultimi sedici metri, sbaglia un controllo nel primo tempo che poteva mandarlo in porta. Finisce malissimo con un rosso diretto per proteste. Annebbiato
