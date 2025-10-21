PSV Eindhoven- Napoli: 6-2. Pesante sconfitta degli azzurri in Olanda

Il Napoli esce sconfitto da Eindhoven nella terza giornata di Champions League. Segnano prima gli azzurri con un colpo di testa di McTominay. Poi la reazione del PSV che pareggia con una autorete di Buongiorno e sorpassa a fine tempo con Saibari. Nella ripresa doppietta di Man per il 4-1. McTominay segna la sua doppietta personale per il 4-2. Nel finale Pepi e Driouech in contropiede fissano il 6-2.

Antonio Conte commenta così la gara:

“C’è grande delusione sicuramente, sono situazioni che non capitano per caso, però dobbiamo essere bravi a capire cosa ci ha indicato questa serata”

“Tutto sommato abbiamo giocato un buon primo tempo, poi però abbiamo commesso delle disattenzioni fatali, e su questi prosceni gli errori vengono puniti”

“Quest’anno abbiamo tanti impegni e c’è tanto da lavorare per alzare il livello di tutta la rosa. Ho già detto che sarà un anno complesso ma non dobbiamo disperare perchè c’è ancora tanto cammino da fare e dobbiamo avere pazienza per ritrovare la solidità e l’alchimia dell’anno scorso”

Giovanni Di Lorenzo esprime la sua delusione:

“Ci dispiace tantissimo, siamo amareggiati e molto tristi. I nostri tifosi non meritano sconfitte del genere e siamo dispiaciutissimi”

“E’ una serata in cui è andato tutto storto. Siamo stati troppo fragili, dobbiamo analizzare e capire cosa non è andato”

“Abbiamo parlato tra di noi nello spogliatoio e continueremo a farlo domani. Dobbiamo reagire subito perchè tra pochi giorni si gioca di nuovo e dobbiamo rispondere nel migliore dei modi”

PSV: Kovar; Mauro Junior, Flamingo, Gasiorowski (46′ Obispo), Salah-Eddine (85′ Dest) Veerman, Schouten, Man, Salibari (88′ Wanner), Perisic (84′ Driouech) Til (85′ Pepi). All. Bosz

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema (57′ Juan Jesus), Buongiorno, Spinazzola (57′ Gutierrez) Gilmour (57′ Noa Lang), Politano (73′ Neres), Anguissa, De Bruyne McTominay, Lucca. All. Conte.

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 31′ McTominay, 35′ Buongiorno aut., 39′ Saibari, 54′ Man, 80′ Man, 86′ McTominay, 87′ Pepi, 89′ Driouech

Note: ammoniti Gasiorowski, Veerman, Spinazzola, Saibari. Espulso al 76′ Lucca.