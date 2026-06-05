Prodotti ittici privi di documentazione, sanzioni nei comuni di Benevento e San Giorgio a Cremano

Nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera ittica, finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e la corretta informazione dei consumatori, il personale della Guardia Costiera di Torre del Greco ha condotto, in questi giorni, una mirata operazione di controllo nei comuni di Benevento e San Giorgio a Cremano (Na).

L’attività svolta dagli ispettori ha riguardato n. 11 attività commerciali quali pescherie, supermercati e ristoranti etnici, verificando la tracciabilità e l’etichettatura dei prodotti ittici.

Nel corso dei sopra citati controlli sono state sanzionate amministrativamente 07 esercizi commerciali per un totale di 14.000 euro, in quanto il prodotto ittico risultava privo delladocumentazione minima necessaria.

L’importanza dell’etichetta e dei cartelli di vendita è fondamentale poiché sono gli strumenti principali di informazione per i consumatori riguardo alle caratteristiche qualitative e quantitative del prodotto destinato al commercio.

Per i prodotti ittici, infatti, il cittadino, al fine di una piena consapevolezza e sicurezza per le proprie scelte alimentari, ha diritto di conoscere, oltre alla denominazione puntuale della specie e il metodo di produzione (pescato o allevato),anche l’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio fresco, decongelato, surgelato, affumicato ect).

L’operazione fa parte di un piano coordinato dalla Direzione Marittima della Campania, volto a garantire la sicurezza della filiera ittica lungo il litorale di competenza.