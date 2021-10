Prevendita Turris – Juve Stabia. Bambini ancora gratis, trasferta preclusa agli ospiti

La S.S. TURRIS CALCIO comunica termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara contro la Juve Stabia in programma, allo stadio “Liguori”, sabato 30 ottobre con fischio d’inizio alle ore 17,30.

I tagliandi saranno in vendita ai seguenti prezzi:

Tribuna coperta: euro 20,00;

Tribuna scoperta: euro 15,00;

Tribuna bambini fino a 8 anni compresi: ingresso libero (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino);

Tribuna ridotto dai 9 ai 13 anni compresi: euro 5,00 (solo se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso);

Tribuna ridotto 14/18 anni compresi, donne ed over 65: euro 10,00;

Curva Vesuvio: euro 13,00;

Curva Vesuvio bambini fino a 8 anni compresi: ingresso libero (se accompagnati da un adulto in possesso di valido titolo d’ingresso e previo ritiro del biglietto-omaggio al botteghino).

Restano esclusi dalla vendita i tagliandi per i settori “Tribuna Vip Gold” e “Tribuna Vip Silver”, riservati ai possessori dei relativi titoli di accesso, validi anche per l’Area Hospitality dello stadio.

In ottemperanza alla Determinazione n. 20/2021 adottata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ed in attesa delle disposizioni conseguenti rimandate al Casms, è al momento inibita l’attivazione della prevendita per il Settore ospiti.

La prevendita in favore del solo pubblico locale, presso i botteghini lato tribuna del “Liguori”, sarà aperta giovedì 28 ottobre (dalle ore 17,30 alle 19,30) e proseguirà venerdì 29 ottobre (dalle 17,30 alle 20) nonché sabato 30 ottobre (dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 fino ad inizio gara).

Resta inteso che, in occasione di ciascun evento, l’ingresso in tutti i settori dello stadio è subordinato al possesso della “Certificazione verde Covid-19”, fatte salve le deroghe di legge.