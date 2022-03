Fonte https://www.salute.gov.it/

Presenza di MDMA in lotto di champagne “Moët & Chandon Imperial Ice”

Tramite il Sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF) sono stati segnalati 11 casi di intossicazioni, e un decesso, avvenuti nei Paesi Bassi e in Germania, a seguito del consumo di una bottiglia di champagne da 3 litri del marchio “Moët & Chandon Imperial Ice“.

Le bottiglie interessate sono identificate dal numero di lotto “LAJ7QAB6780004” e conterrebbero MDMA (3,4-methyl​enedioxy​methamphetamine nota con il nome di ecstasy).

Dalle informazioni al momento disponibili, sembrerebbe che queste bottiglie siano state manipolate, in quanto i tappi non corrispondono ai tappi iniziali e le bottiglie potrebbero anche essere state completamente svuotate di champagne e quindi riempite con puro MDMA liquido.

Inoltre lo Champagne che conterrebbe MDMA liquido:

non farebbe bollicine perchè non conteneva anidride carbonica

avrebbe un colore bruno rossastro, che si scurisce nel tempo

avrebbe un odore aromatico-fruttato, sebbene questo non era simile allo champagne.

In Italia non sono stati segnalati casi di intossicazione da ecstasy correlabili al consumo di questo prodotto. E’ in corso un’indagine di polizia in Francia, Belgio, Germania e Olanda.