Premio Industria Felix 2021, Gori tra le migliori aziende in Campania per performance gestionale e affidabilità finanziaria

Raccontare l’impegno, l’affidabilità e la solidità delle imprese, cominciando dalla lettura dei loro bilanci. Presente anche Gori tra le aziende che sono si sono distinte per performance gestionale e affidabilità finanziaria nell’ambito del Premio Industria Felix – La Campania che compete, un riconoscimento riservato alle eccellenze che operano sul territorio regionale, assegnato a seguito dell’inchiesta giornalistica condotta dal periodico nazionale Industria Felix Magazine, in collaborazione con Cerved Group, una delle principali agenzie di rating in Europa. Il premio, conferito a 62 aziende campane sulla base di una serie criteri oggettivi stabiliti dal Cerved Group Score, tiene conto non solo dell’affidabilità finanziaria, ma anche della sostenibilità. Nel caso di Gori, che ha ricevuto il riconoscimento come “miglior impresa dei settori energia e utility e tra le migliori imprese per crescita di addetti e del patrimonio netto”, il premio gratifica anche l’impegno che la caratterizza come azienda “competitiva, affidabile e sostenibile”.

“Il premio Industria Felix ci rende orgogliosi degli sforzi profusi in questi anni nella gestione virtuosa del nostro assetto finanziario, con l’obiettivo di divenire una realtà sempre più solida e affidabile, dimostrando che anche in un territorio vasto e complesso è possibile lavorare bene e divenire un’eccellenza – le parole dell’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello – Per farlo, ci ispiriamo ai valori che da sempre orientano la nostra mission: trasparenza, efficienza e tutela dell’ambiente”.

E proprio l’attenzione rivolta anche alla tutela dell’ambiente ha consentito a Gori di conseguire, di recente, un altro prestigioso riconoscimento, per essere riuscita ad “ispirare fiducia in sé stessi e negli altri, creando un equilibrio dinamico che ha coinvolto l’intera comunità”. L’azienda, infatti, ha ricevuto l’“Award delle Delegazioni” per la campagna di sensibilizzazione #PlasticFree, durante l’edizione 2021 di InspiringPR, il festival dedicato al mondo delle pubbliche relazioni, promosso da FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana.

La manifestazione ha premiato il progetto di comunicazione ed engagement di Gori, nato con l’obiettivo di contribuire alla riduzione della plastica monouso e, più in generale, alla divulgazione delle buoneprassi, coinvolgendo a cascata prima i dipendenti, poi le amministrazioni comunali e le scuole del territorio servito.