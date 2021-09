Pregara Catania – Turris. Le parole di Caneo: “Siamo pronti ad affrontare il Catania.”

In vista del match tra Catania e Turris, in conferenza stampa, come di consueto c’è il mister Corallino, Bruno Caneo.

Esordisce il tecnico dicendo: “Il Catania è una squadra importante, una squadra forte e da questo punto di vista non devo caricare la squadra. Siamo pronti ad affrontare un Catania apparentemente in difficoltà, ma in casa sua e col suo pubblico. È una squadra fisica e tecnica, quindi dobbiamo stare attenti.”

Sull’aspetto mentale: “Dobbiamo crescere sotto questo punto di vista. A catania sarà importante perché ci potrà dire chi siamo.”

Sul turnover: “Qualcosa ho in mente, ma è una valutazione che farò tra oggi e domani mattina.”

Il Catania, in settimana, ha diramato un comunicato in cui chiede rispetto da parte degli arbitri visti alcuni episodi in quel di Catanzaro, Caneo su questo argomento dice: “Non sono preoccupato, è una lamentela come ce ne son tante dopo le partite. È chiaro che ognuno cerchi di portare l’acqua al proprio mulino, ma non credo che un arbitro prima della partita voglia arbitrare male perché una squadra, durante la giornata precedente ha ricevuto dei torti.”

Sulle seconde linee dice: “Ho sempre detto che insieme al direttore sportivo abbiamo creato un gruppo di ragazzi seri. Sono dei ragazzi da ammirare. Con loro si può portare avanti un discorso di serietà e di impegno.”