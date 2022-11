Pozzuoli – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazzetta a mare e al centro storico di Pozzuoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 169 persone, di cui 29 con precedenti di polizia, controllati 20 veicoli ed un centro scommesse in corso della Repubblica dove gli operatori hanno riscontrato l’assenza del titolare della licenza o di suo rappresentante e per questo motivo lo hanno denunciato sanzionandolo, altresì, per mancata esposizione del materiale informativo volto ad evidenziare i rischi della ludopatia.