Pozzuoli – Controlli della Polizia, il bilancio

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, in particolare nella zona di Arco Felice.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto della Squadra Cinofili e unitamente al personale della Polizia Locale, hanno identificato complessivamente 86 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gi operatori hanno contestato 3 violazioni del Codice della Strada.