Pozzuoli/Bacoli – Controlli interforze sul territorio: i risultati

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dei militari della Stazione Carabinieri di Pozzuoli e della Guardia di Finanza, con il supporto del personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e Bacoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 344 persone, di cui 52 con precedenti di Polizia, controllato 119 veicoli e contestato 32 violazioni del Codice della Strada; inoltre 5 persone sono state sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, nonché sequestrati circa 9 grammi di hashish.

Infine, un giovane è stato denunciato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre un altro soggetto è stato denunciato per porto oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.