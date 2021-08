Potenza – Turris:0-0. Le dichiarazioni di Caneo: “Girone difficile, dobbiamo alzare l’asticella.”

Dopo il match amichevole tra Potenza e Turris, ai microfoni, c’è mister Caneo.

“Sono contento della prestazione, anche perché certi meccanismi non sono facili da perfezionare, ma piano piano, lo faremo. Mi è piaciuta anche molto la personalità.” Ecco come esordisce il tecnico dei corallini.

“Ho visto tanti miglioramenti, soprattutto nei contrasti e nella qualità del gioco.” Dice l’allenatore alla domanda su quali miglioramenti abbia visto.

“Ovviamente abbiamo sbagliato qualcosa sul finire dell’azione, ma dobbiamo continuare così per far sì che le partite vadano nel verso giusto.”

Alla domanda su quanto possa sentire sua la squadra, il tecnico sardo risponde così:” la squadra non è mia, è del presidente, della società e così via. Ma sento mia la squadra per come la alleno e per tutto il resto. Dobbiamo continuare su questa strada per poter toglierci le soddisfazioni.”

Conclude il mister, parlando del girone:” il girone è difficile, ha società forti e giocatori importanti. Danno valore anche a noi stessi quando li incontriamo. Dovremo cercare di alzare l’asticella. Conclude così mister Caneo.