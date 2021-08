Potenza – Turris: 0-0. Ancora un’ottima prova dei corallini, in attesa dell’esordio in Coppa Italia

Altro test positivo per i corallini che contro il Potenza non vanno oltre al pari a reti bianche.

Un inizio di primo tempo noioso, ma che permette di sviluppare buone trame alla Turris di Caneo. Un paio di occasioni nel finale per i corallini e nulla più.

Nel secondo tempo invece parte bene la Turris, che nonostante sia ancora in fase di preparazione e con ancora qualche tassello da aggiungere, fa vedere a sprazzi un buon gioco. Tanti i cambi tra le fila coralline verso la metà del secondo tempo, ma la situazione non cambia. Pari tutto sommato giusto, con la Turris che rischia poco o nulla dalle parti di Perina.

Primo tempo

Al 37′ rete annullata per fuorigioco alla Turris. Franco serve in profondità Varutti che aggancia e realizza, ma purtroppo per lui è scattato in anticipo e l’assistente dell’arbitro sbandiera.

Al 39′ altra bella occasione per la Turris, ma ancora in fuorigioco con Leonetti che si divora un gol a tu per tu col portiere, dopo un bel lancio di Giannone.

Secondo tempo

Al 49′ grandissima parata di Marcone che devìa in angolo su un colpo di testa di Longo, dopo un grande cross di Varutti.

Al 60′ occasione Potenza. Zenoni calcia dai 20 metri, ma il pallone sfiora il palo.

Al 61′ Giannone calcia da fuori area. Palla alta.

Al 65′ Grande occasione Turris col neo entrato Pandolfi che protegge palla pescato con un lancio lungo, si gira e calcia, ma risponde bene l’estremo difensore del Potenza che manda in angolo.

Al 71′ Baclet sfiora il vantaggio con un colpo di testa da circa 11 metri, ma purtroppo per il giocatore dei padroni di casa, il pallone finisce fuori.

Al 86′ traversa per la Turris con Pandolfi che raccoglie un lancio da 50 metri, prova il pallonetto, ma il pallone colpisce la parte alta della traversa.

Ottima prova degli uomini di Caneo che reggono bene contro un avversario di pari livello, in attesa dell’esordio in Coppa Italia e dell’inizio del campionato.