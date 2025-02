Portogallo – Turista italiano scompare travolto da un’onda, ritrovato senza vita

Un 36enne del comasco, dato per scomparso sabato 15 febbraio 2025, è stato ritrovato poche ore fa, come annunciato dalle Autorità locali in un comunicato stampa. Il corpo è stato recuperato al largo di Vila do Conde, dopo che l’uomo era stato travolto da un’onda mentre passeggiava da solo sul molo nord del bar Douro, a Porto. Non c’è insomma l’ufficialità, ma è questione di poche ore. A dare l’allarme è stato un peschereccio che segnalava un corpo alla deriva. «I membri dell’equipaggio della stazione di salvataggio di Leixões e i membri del comando locale della polizia marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde sono immediatamente accorsi sul posto, recita il comunicato. All’arrivo sul posto, la Polizia Marittima ha raccolto il corpo e lo ha trasportato al molo di Vila do Conde. Il delegato alla sanità ha redatto un verbale di accertamento della morte e, dopo il contatto con il Pubblico Ministero, la salma è stata trasportata all’Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi di Porto da membri dei vigili del fuoco volontari di Vila do Conde. Il Comando Locale della Polizia Marittima di Póvoa de Varzim e Vila do Conde si è preso carico dell’incidente». La costa portoghese, come noto, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha la più alta frequenza di onde di tutta Europa, tanto da essere meta prediletta per migliaia di surfisti.