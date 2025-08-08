Portici – Violenza sessuale ai danni delle due nipoti di 6 anni: fermato 78enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 78enne di Portici, indagato per violenza sessuale e produzione di materiale pedo-pornografico, entrambi i reati commessi in danno delle due nipoti di 6 anni. Il provvedimento scaturisce dalle indagini avviate nei giorni scorsi dai militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Napoli – IV Sezione Indagini – Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione, dalle quali emergeva che l’uomo avrebbe approfittato dei momenti in cui le minori gli erano state affidate dai genitori, per coinvolgerle in ripetuti atti sessuali, provvedendo poi a fotografarle in pose sessualmente implicite. L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale di Secondigliano.

Il provvedimento eseguito è una misura disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.