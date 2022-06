Portici – Trovato in possesso di un tirapugni e un coltello, nei guai 14enne di San Giorgio a Cremano

Sabato sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, presso il molo del Porto Granatello, hanno notato un giovane che, alla vista degli operatori, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto ed identificato per un 14enne di San Giorgio a Cremano trovandolo in possesso di un tirapugni, un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm e un martello frangivetro; pertanto, lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e lo hanno affidato ai genitor