PORTICI: minaccia un giovane con un coltello, 21enne denunciato dai Carabinieri

Movida in zona Granatello, abituale ritrovo di centinaia di giovani di Portici.

Ai carabinieri della sezione radiomobile di Torre Del Greco arrivano voci di uno strano fermento. C’è stata una lite tra alcuni ragazzi e uno di questi avrebbe estratto un coltello. Non sono lontani, la zona è sempre presidiata, specie nel fine settimana grazie ai controlli disposti dalla Compagnia torrese.

Arrivati nel caratteristico porticciolo, i militari scoprono che un 19enne è stato appena minacciato da un 21enne di Poggioreale armato di coltello.

Il motivo non è chiaro ma tutto lascia pensare che dietro ci siano motivazioni banali.

Il 21enne viene rintracciato facilmente. Addosso gli troveranno una lama a scatto di 15 centimetri.

Per lui scatta una denuncia per porto abusivo di armi. Sequestrato il pugnale.