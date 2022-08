Portici – Tragedia sfiorata al Granatello, uomo tenta il suicidio: salvato dalla Guardia Costiera

Sfiorata la tragedia nel porto del Granatello di Portici (NA).

Nella serata di ieri mercoledì 10 agosto, intorno alle ore 20.00, un uomo di circa cinquanta anni, in evidente stato confusionale, ha provato a togliersi la vita, lanciandosi nello specchio acqueo portuale sottostante la Villa d’Elboeuf.

Il tentativo di suicidio è stato sventato dal tempestivo ed immediato intervento del Capo del II Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera, dislocato nella medesima area.

L’Ufficiale, nel bel mezzo, tra l’atro, di un forte temporale, è stato subito allarmato da rumori e urla sospette e, prontamente, è intervenuto, traendo in salvo, sulla banchina, l’aspirante suicida.

Quest’ultimo, una volta tranquillizzato e ricondotto alla ragione, veniva dapprima ricoverato nei locali del medesimo Nucleo Sub, per essere poi affidato alle cure del personale sanitario del Servizio 118, anche con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri, nel frattempo sopraggiunta in zona.

Ancora una volta, la prontezza operativa della Guardia Costiera, unitamente alla consolidata capacità professionale degli uomini del Corpo, hanno consentito di salvare una vita umana in pericolo.