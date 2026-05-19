Portici – Sorpreso con la droga, arrestato 22enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in un’area di parcheggio di via Flotard de Lauzieres de Themines, hanno notato, nei pressi di un’auto in sosta, un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro di hashish del peso di circa 100 grammi e di 285 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato il veicolo in uso al predetto dove hanno rinvenuto un involucro della stessa sostanza di circa 2,5 grammi e due buste di marijuana del peso di circa 230 grammi.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto mezzo panetto di hashish di circa 60 grammi e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.