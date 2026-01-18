Portici – Sorpreso con la droga, arrestato 20enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Poli, hanno notato un ragazzo a bordo di uno scooter che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 7 involucri di hashish dal peso complessivo di circa 13 grammi e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto altri 6 grammi circa della stessa sostanza e 2000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.