Portici – Sorpreso con la droga, arrestato 18enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne di San Giorgio a Cremano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.

In particolare, quattro agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, liberi dal servizio, nel transitare in via Benedetto Croce a Portici, hanno notato un giovane con una grossa busta. In quei frangenti, il ragazzo, con fare guardingo, ha prelevato qualcosa dalla busta per poi riporla su un muretto poco distante.

Insospettiti dal comportamento del prevenuto, i poliziotti, dopo essersi qualificati, lo hanno controllato, trovandolo in possesso di 57 stecche di hashish del peso complessivo di circa 142 grammi e di 150 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori, con il supporto di una volante del medesimo Commissariato, hanno effettuato un controllo presso una cantina di pertinenza dell’abitazione in uso al giovane, dove hanno rinvenuto 11 cartucce cal.25.