Portici – Sorpreso a vendere fuochi d’artificio, denunciato

Oggi pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno sorpreso in via Marconi a Portici una persona vendere materiale pirotecnico.

Gli operatori hanno verificato che l’uomo era sprovvisto delle autorizzazioni alla vendita di materiale esplodente per cui hanno sequestrato 17 kg di artifizi pirotecnici di categoria F1 e F2 accertando, altresì, che gli stessi presentavano etichette prive dei requisiti di Conformità Europea.

Un 56enne napoletano è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.