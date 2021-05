Portici – Sorpreso a spacciare droga, arrestato 53enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via I° Immacolata a Portici due persone che hanno consegnato due banconote ad un uomo nei pressi della porta d’ingresso di un’abitazione e, contestualmente, hanno ricevuto qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore e hanno controllato l’appartamento in cui hanno rinvenuto uno scatolino metallico contenente 17 grammi circa di eroina, un bilancino, diverso materiale per il confezionamento della droga e 845 euro; inoltre, poco distante hanno rintracciato gli acquirenti trovandoli in possesso di due involucri della stessa sostanza.

A. S., 53enne di Portici con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre gli acquirenti sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.