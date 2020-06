Portici – Rubinetti a secco per interventi di manutenzione, ecco le zone coinvolte

GORI comunica, che al fine di eseguire un urgente intervento di manutenzione, sono in corso manovre di regolazione e sezionamento della rete idrica di distribuzione, pertanto ++ dalle ore 21:30 di oggi 15/06/2020 ++ sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze ubicate nelle seguenti strade del ** Comune di Portici:

Via Cardano, Piazza Poli, Via Poli, Via Rossini, Via Diaz (da Piazza Poli fino a Via Cupa Badelli), Via Quattro Novembre, Via De Gregorio, Viale D’Amore, Piazza Gravina, Via Gravina, Via Zumbini, Prima Traversa Cassano, Via Federico Rossano, Via Zuppetta ed in tutte le traverse della zona. *

++ L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 02:30 di martedì 16/06/2020. ++

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti. *