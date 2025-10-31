GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di PORTICI:
VIA ARMANDO DIAZ
VIA CAPORTANO
VIA CRISTOFORO COLOMBO
VIA DIAZ TRAVERSA LEONE
VIA GIOVANNI AMENDOLA
VIA GIOVANNI PALADINO
VIA GUGLIELMO MARCONI
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA ROMA
VIA SAN CRISTOFARO
VIA SAN CRISTOFARO VIALE LEONE
VIALE ALEMAGNA
VIALE I MELINA
VIALE II MELINA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:00 di venerdì 31 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
