Portici – Rubinetti a secco guasto, ecco le vie interessate [GUASTO RISOLTO]

GORI comunica che il GUASTO IMPROVVISO nel Comune di Portici è stato RISOLTO.

Le zone interessate erano:

STRADA II CAMPITELLI

TRAVERSA I DI VIA CAMPITELLI

TRAVERSA II DI VIA CAMPITELLI

VIA CAMPITELLI

tutte le traverse della zona